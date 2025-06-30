В России отметили «неадекватную» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге

Руководство Азербайджана могло бы и не обращать внимание на произошедшее в Екатеринбурге, но вместо этого продемонстрировало «совершенно неадекватную» реакцию. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, директор Института стран СНГ, политолог Константин Затулин.

«Прежде всего бросается в глаза совершенная неадекватность реакции на облаву в Екатеринбурге, в ходе которой погибли двое граждан РФ азербайджанской национальности. Сразу возникает вопрос: почему Азербайджан вообще отвечает на это? Баку могло вообще не обратить на это внимания, но в Азербайджане решили устроить спектакль, и это не первый подобный случай за последнее время», — пояснил депутат.

Он напомнил, что после трагичной истории с потерпевшим крушение в Актау азербайджанским самолетом, Баку на официальные соболезнования президента РФ ответило обвинениями и оскорблениями в СМИ.

«Азербайджан заинтересован раздувать подобные скандалы, потому что Баку очевидно не хочет являться нашим союзником и стратегическим партнером несмотря на то, что Москва неоднократно говорила об обратном. Напомню, что в Москве также не замечали демонстративные дружеские жесты в отношении руководства Украины, так как были и приемы в посольстве и оказание помощи. Сейчас мы пожинаем плоды замалчивания очевидных проблем в отношениях. Я бы в целом не полагался на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном, потому что это не наш союзник в регионе и он уже своими действиями нанес серьезнейший удар по российским интересам на Кавказе», — заключил Затулин.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Днем ранее СМИ сообщили о рейде, в ходе которого силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек.

Ранее Песков прокомментировал конфликт с азербайджанцами в Екатеринбурге.