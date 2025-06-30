«Единая Россия» приостановила членство депутата Милюты из-за уголовного дела

В петербургском отделении партии «Единая Россия» приостановили членство депутата Заксобрания Олега Милюты из-за уголовного дела о получении взятки, в котором он проходит фигурантом. Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

Он уточнил, что решение принято в соответствии с уставом партии после того, как правоохранительные органы предъявили депутату обвинение в коррупционном преступлении.

Бельский добавил, что другие участники уголовного дела уже исключены из партии.

Все началось с задержания главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и руководителя администрации Колпино Дмитрия Кохно. По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года они получили взятку через посредника — не менее 9,2 млн рублей — от руководителя компании, занимавшейся благоустройством. В обмен на деньги чиновники обещали общее покровительство и помощь в получении госконтрактов.

Позже стало известно, что в схеме участвовал и депутат Милюта. Ему, как и другим фигурантам, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Общая сумма, по данным следствия, составила не менее 14,2 млн рублей. В субботу суд арестовал депутата до 25 августа.

Ранее экс-советнику главы Дагестана вынесли приговор за многомиллионную взятку.