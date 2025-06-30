Глава МИД Германии обсудит с Зеленским вопросы оборонного сотрудничества

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским проблемы на пути к сотрудничеству в области совместного производства оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что мы сейчас вступаем в новый этап сотрудничества и что нам необходимо широкое участие немецких компаний на Украине», — заявил он.

По его словам, для этого есть готовность, но некоторые препятствия еще предстоит преодолеть — «бюрократические и иные препятствия в сотрудничестве».

Вадефуль добавил, что намерен обсудить эти темы вместе с представителями оборонной промышленности Германии во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Вадефуль заявил, что совместно с министром обороны Борисом Писториусом направил письмо странам Евросоюза с просьбой найти возможность передать дополнительные системы ПВО Украине. Он указал, что ВСУ нужно «еще больше систем ПВО, способных защищать Украину на всех частотах и на всех высотах».

Ранее Вадефуль счел насмешкой заявления России о готовности к миру.