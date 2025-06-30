В Германии предложили Евросоюзу «поискать» в своих странах ПВО для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что совместно с министром обороны Борисом Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой найти возможность передать дополнительные системы ПВО Украине. Его слова приводит «Европейская правда».

Он указал, что ВСУ нужно «еще больше систем ПВО, способных защищать Украину на всех частотах и на всех высотах». Берлин будет использовать все возможные средства для усиления республики, заверил Вадефуль.

«Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы также еще раз обсудим это с нашими европейскими партнерами, и есть совместное письмо от министра обороны Германии Бориса Писториуса и от меня к нашим европейским партнерам, чтобы проверить, все ли системы, которые вы имеете в наличии, действительно необходимы сейчас, можно ли передать отдельные системы Украине», – сказал он.

Утром 30 июня министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с первым официальным визитом в Киев в своей должности. Он заверил, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи».

Ранее в Германии раскрыли «голую правду» об уровне обороноспособности Европы.