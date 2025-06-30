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В СВР указали на подрыв доверия к SWIFT из-за санкций ЕС

СВР: санкции ЕС подрывают доверие глобального Юга к SWIFT
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Virginia Mayo/AP

Введенные Евросоюзом санкции в отношении России привели к падению доверия стран глобального Юга к SWIFT международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, пишет ТАСС.

Согласно заявлению разведки, в ЕС «грубо просчитались», когда отключили большинство российских банков от системы.

«Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT. Теперь всем развивающимся странам стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада», — пояснили в ведомстве.

В результате в Китае, России, Индии и Саудовской Аравии быстро развиваются аналогичные платежные системы. К ним могут присоединиться зарубежные партнеры. Китай активно продвигает свою международную расчетную платформу MBridge, которая уже составляет серьезную конкуренцию SWIFT, указали в СВР.

30 июня стало известно, что страны ЕС еще на полгода продлили экономические санкции против РФ. Они будут действовать как минимум до 31 января 2026 года.

Эти санкции были впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине. Ограничительные меры охватывают многие сферы, включая торговлю, финансы и энергетику.

До этого газета Politico сообщила, что 18-й пакет антироссийских санкций, скорее всего, будет утвержден после 1 июля, при председательстве в Совете ЕС Дании.

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».

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