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В МАГАТЭ «потеряли» 400 кг обогащенного урана Ирана после ударов США

Глава МАГАТЭ Гросси: после ударов США по Ирану пропали 400 кг обогащенного урана
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Lisa Leutner/AP

МАГАТЭ (Международному агентству по атомной энергии, которое занимается научно-техническим сотрудничеством в ядерной сфере) неясно, какой именно ущерб нанесли удары США по ядерным объектам Ирана, передает Reuters.

Согласно материалу, речь идет в первую очередь о заводе в Фордо, который расположен глубоко в горах, где производилась основная часть самого высокообогащенного урана в Исламской Республике.

Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале недели, весьма вероятно, что «чувствительные» центрифуги, используемые для обогащения урана в Фордо, были серьезно повреждены. Еще большую загадку представляет судьба более 400 кг урана, обогащенного «почти до оружейного уровня».

«Даже малая часть этого количества, оставшаяся неучтенной, вызвала бы серьезную обеспокоенность у западных держав, которые считают, что Иран, по крайней мере, сохраняет возможность создания ядерного оружия», — говорится в материале.

По словам источников Reuters, удары обеспечили Ирану идеальное прикрытие для уничтожения его запасов урана, а любое расследование МАГАТЭ, вероятно, будет длительным и трудным.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждали, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана мог быть секретный ядерный объект.

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