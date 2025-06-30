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В Кремле оценили намерение Армении вернуться в ОДКБ

Песков назвал суверенным возможное решение Армении вернуться в ОДКБ
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РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным возможное решение Армении вернуться к членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Представитель Кремля отметил, что членство в ОДКБ несет для Армении пользу и выгоды. По его словам, организация показывала свою эффективность, поэтому сотрудничество с ней в интересах стран.

26 июня замглавы армянского МИД Ваан Костанян заявил, что Армения примет «окончательное решение» по ОДКБ, когда члены организации, в том числе Российская Федерация, выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страну ждет выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. По словам главы армянского правительства, пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами Европейского союза.

Ранее Лавров прокомментировал отсутствие Армении на заседании ОДКБ.

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