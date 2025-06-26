Ереван потребовал политических заявлений от партнеров по ОДКБ

Армения примет «окончательное решение» по ОДКБ, когда члены организации, в том числе Россия, выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах. Об этом заявил заместитель главы армянского МИД Ваан Костанян, передает РИА Новости.

«Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может», — заявил глава армянского МИД.

Костанян добавил, что Ереван сам решит, когда следует сделать тот или иной шаг. При этом глава армянского внешнеполитического ведомства не уточнил, что подразумевает под «окончательным решением».

Костанян подчеркнул, что Армения продолжает оставаться членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом. Дипломат указал, что в случае если возникнет необходимость принятия четких решений, касающихся отношений с этими объединениями, то такое решение будет принято.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страну ждет выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. По словам главы армянского правительства, пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.