На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров прокомментировал отсутствие Армении на заседании ОДКБ

Лавров: если Армения отвернется от союзников, едва ли это пойдет ей на пользу
close
Kaan Soyturk/Reuters

Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия не оказывает давления на правящие круги Армении и будет ожидать ясности по ряду вопросов.

«Но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу», — сказал Лавров.

Таким образом российский министр прокомментировал заявления властей Армении о том, что республике якобы придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, а также определиться со своим местом в ОДКБ.

Утром 30 июня стало известно, что Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран — участниц ОДКБ.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами