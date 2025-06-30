Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев с неожиданным визитом. Это связано в первую очередь с надеждами вытащить промышленный комплекс страны из кризиса, что можно сделать только за счет продажи Киеву оружия, считает депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер. Берлин продолжает печатать для Украины многомиллиардные долги, хотя осознает, что такая схема в конченом итоге грозит разрушением экономики, заявил он НСН.

По словам депутата, сегодня промышленный комплекс Германии пребывает в печальном состоянии – за прошлый год уволили более 10 тыс. занятых в этом секторе людей. На этом фоне единственным вариантом выравнивания ситуации является продажа оружия, считает Зингер. Рынок Украины он назвал «отличным», добавив, что в целом все это опасная игра, но властям Германии важно любыми способами что-то продавать, давая возможность людям заработать.

И США, и страны Евросоюза нацелены на использование ресурсов Украины в будущем в счет создаваемых сегодня долгов, убежден депутат.

«Германия печатает специальные «долги» — несколько сотен миллиардов, Украина это тратит. Потом все рухнет еще сильнее. «Альтернатива для Германии» выступает против милитаризации, хотим договориться, но кого это волнует», — заключил Зингер.

Напомним, сегодня телеканал N-tv сообщил, что Йоханн Вадефуль прибыл с первым официальным визитом в Киев в своей должности. Он заверил, что Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя — с помощью современной ПВО и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи».

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