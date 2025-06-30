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В Германии раскрыли «голую правду» об уровне обороноспособности Европы

Ишингер: без США Европа совершенно беспомощна и окажется во власти нападавшего
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Jens Meyer/AP

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поприветствовал договоренности стран НАТО о повышении целевых расходов на оборону, поскольку на сегодняшний день уход США из Европы имел бы «катастрофические последствия». Его слова приводит телеканал N-tv.

Эксперт подчеркнул, что речь не идет о том, «чтобы сделать Дональда Трампа счастливым», повышение расходов на оборону для безопасности Европы — необходимость. Прошедший саммит НАТО показал, насколько сильно ЕС зависит от Соединенных Штатов, указал аналитик.

«Мы были бы совершенно беззащитны и беспомощны. У нас нет собственной спутниковой разведки. У нас нет противовоздушной обороны. Мы были бы во власти любого атаковавшего. Это голая правда после более чем 30 лет пренебрежения собственными возможностями обороны», — заявил Ишингер.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность. Он предостерег от ложного чувства гарантированной безопасности в Германии и призвал к большим усилиям для укрепления обороноспособности страны.

Ранее немецкий министр заявил, что Россия угрожает «миру и свободе» в Германии.

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