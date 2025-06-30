Евросоюз предупредили об исторической ошибке из-за перевооружения

Перевооружение Евросоюза может стать для него исторической ошибкой на фоне остальных проблем сообщества. Об этом пишет New York Times.

«Фокус на обороне в ущерб всему остальному рискует повести Европейский союз не вперед, а назад», — пишет автор публикации.

По его словам, «стремительное перевооружение может стать исторической ошибкой, а не большим прорывом».

Газета пишет, что перевооружение может нагрузить бюджеты стран ЕС, сократив социальные программы и проекты развития инфраструктуры. Кроме того перевооружение может столкнуться с проблемой координации между странами.

В марте Европейская комиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов. При этом Еврокомиссия намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

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