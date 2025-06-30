Задержан американец, сорвавший дебаты по «большому, красивому» законопроекту Трампа

Полиция Капитолия США задержала мужчину, прервавшего обсуждение законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и налогах под названием «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

«Около 19:00 (02:00 мск) сотрудники полиции задержали мужчину, который начал нарушать порядок в галереях сената», — рассказали журналистам сотрудники полиции.

По данным телеканала, задержанным оказался Аллен Д. Роджерс из Флориды. Его арестовали за нарушение общественного порядка после того, как он отказался прекратить свои выкрики.

Инцидент произошел между выступлениями сенатора Берни Сандерса и лидера демократов в сенате Чака Шумера. Роджерс выкрикивал реплики в адрес законодателей, в частности, он кричал такие фразы, как «вы ужасны», «вы отвратительны». Большая часть из его комментариев была неразборчива и направлена в адрес республиканцев.

До этого американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вновь публично раскритиковал Трампа. В этот раз его высказывания были направлены против законопроекта лидера США о расходах и налогах.

Маск привел в своем сообщении в соцсети Х данные опросов, которые показали, что законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии. Он также ретвитнул результаты исследований, в которых говорится, что более половины американцев считают, что инициатива администрации президента повысит бюджетный дефицит США.

Ранее конгресс США предложил Трампу «рычаги давления» на Путина.