Министр обороны Украины мог стать послом в США

Власти Украины рассматривают возможность замены посла в США Оксаны Маркаровой, поскольку у нее не сложились отношения с администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, одним из кандидатов был министр обороны Рустем Умеров, поскольку он имеет положительную репутацию в Белом доме. Однако от этого варианта решили отказаться, уточнили источники.

На сегодняшний день в качестве посла Украины в США рассматривается действующий министр культуры Николай Точицкий. Как пишет «РБК-Украина», он «не против вернуться к дипломатической работе».

Еще в ноябре прошлого года газета The Washington Post писала о планах президента Украины Владимира Зеленского заменить посла в США. По данным источника издания, Зеленский подыскивает на этот пост подходящую кандидатуру. Киев официально не комментировал эту информацию.

Оксана Маркарова присутствовала во время перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля и чуть не расплакалась из-за происходящего.

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