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В Совфеде объяснили подготовку спецзакона о послевоенных выборах на Украине

Сенатор Джабаров: новым законом о выборах Украина хочет сохранить нынешнюю власть
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Нина Зотина/РИА Новости

Украина разрабатывает специальный закон «для послевоенных выборов» чтобы легализовать нынешнее руководство и сохранить власть. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он указал, что закон о выборах существует в любой стране, в том числе на Украине, и процедуру нужно проводить в соответствии с ним.

«Изобретать специальный закон, значит, там будут продуманы лазейки для того, чтобы любой ценой сохранить у власти нынешнюю киевскую хунту. Поэтому, я думаю, что они рассчитывают легализовать нынешнее руководство Украины с помощью так называемого специального закона», — сказал Джабаров.

До этого спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о подготовке специального закона «для послевоенных выборов». По его словам, в Раде готовятся разные базовые сценарии для реализации людьми фундаментального конституционного права на выбор.

Ранее экс-глава МИД Украины не увидел перспектив в переговорах с Россией.

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