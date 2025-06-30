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Лавров: Россия и Казахстан обсуждали тему украинских беспилотников

Лавров: службы РФ и Казахстана находятся в контакте по поводу пролета БПЛА
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских беспилотников над территорией республики, соответствующие службы двух стран находятся в контакте по этому вопросу. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, передает РИА Новости.

По его словам, казахстанская сторона заверила, что в своих контактах с Украиной «поднимает необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец».

22 июня казахстанский портал Nur.kz писал, что в Атырауской области на западе Казахстана нашли предметы, похожие на обломки беспилотника.

Комментируя это сообщение, официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров заявил, что над территорией Казахстана не пролетали дроны в сторону России. Он добавил, что компетентные органы изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Казахстане упал стоящий на вооружении у ВСУ британский беспилотник.

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