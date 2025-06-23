В Казахстане заявили, что над страной не пролетали дроны в сторону России

Глава МИД Смадияров: над Казахстаном не пролетали дроны в сторону РФ

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что над территорией республики не пролетали дроны в сторону России. Об этом сообщает Telegram-канал «Новые Туркестанские новости».

«В настоящее время компетентные органы наши изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением БПЛА на территории Республики Казахстан. Предлагаем дождаться результатов», — поделился Смадияров.

Он подчеркнул, что информация об этом не соответствует действительности.

До этого портал Nur.kz сообщал, что в Атырауской области на западе Казахстана нашли предметы, похожие на обломки беспилотника.

По словам очевидцев, обнаруживших в степи неопознанный объект с мотором, место падения сильно выгорело. На земле виден черный след. Местные жители обратили внимание на объект из-за дыма, а приблизившись к нему, увидели металлические обломки.

Ранее в Казахстане дроны разогнали жителей перед парадом Победы.