Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать обстановку внутри России, используя Украину. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х.

По его словам, «авантюра» Вашингтона провалилась, а «Россия остается нетронутой».

«Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада. Российское государство и его военная мощь сильнее, чем когда-либо. Украина разрушена», — написал Макгрегор.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что Североатлантический альянс способствует усилению курса России на независимую и самодостаточную политику. Макговерн считает, что в НАТО провокациями доказали Москве, что отвергают принципы международного права и готовы идти на все. Он назвал это одним из величайших парадоксов.

Кроме того, по его словам, сегодня Россия намного мощнее, чем в 2022 году. Армия России обновлена и проверена на боевую пригодность, констатировал Макговерн.

Ранее глава МИД Словакии призвал Запад «простить» Россию.