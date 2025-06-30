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Макгрегор указал на провал политики США в отношении России: «Остается нетронутой»

Полковник Макгрегор: США не удалось дестабилизировать Россию с помощью Украины
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Dan Neal/U.S. Army

Соединенным Штатам не удалось дестабилизировать обстановку внутри России, используя Украину. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х.

По его словам, «авантюра» Вашингтона провалилась, а «Россия остается нетронутой».

«Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада. Российское государство и его военная мощь сильнее, чем когда-либо. Украина разрушена», — написал Макгрегор.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что Североатлантический альянс способствует усилению курса России на независимую и самодостаточную политику. Макговерн считает, что в НАТО провокациями доказали Москве, что отвергают принципы международного права и готовы идти на все. Он назвал это одним из величайших парадоксов.

Кроме того, по его словам, сегодня Россия намного мощнее, чем в 2022 году. Армия России обновлена и проверена на боевую пригодность, констатировал Макговерн.

Ранее глава МИД Словакии призвал Запад «простить» Россию.

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