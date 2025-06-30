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В США раскрыли, как политика НАТО влияет на курс России

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: действия НАТО лишь укрепляют курс России
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Global Look Press

Североатлантический альянс способствует усилению курса России на независимую и самодостаточную политику. Об этом в интервью газете Berliner Zeitung заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Эксперт указал, что сегодня логика действий европейцев укладывается в старый девиз о том, что если хочешь мира, то надо готовиться к войне. Однако действующие лидеры НАТО забыли, как европейские элиты наткнулись на катастрофу в 1914 году, имея в виду начало Первой мировой войны, подчеркнул аналитик.

Макговерн считает, что в НАТО провокациями доказали Москве, что отвергают принципы международного права и готовы идти на все. Он назвал это одним из величайших парадоксов.

Кроме того, по его словам, сегодня Россия намного мощнее, чем в 2022 году. Армия России обновлена и проверена на боевую пригодность, констатировал Макговерн.

До этого директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО активно готовится к прямому столкновению с РФ. Он отметил, что на саммите НАТО в Гааге была одобрена программа перевооружения стран — членов альянса, в соответствии с которой планируется кратно нарастить военный потенциал и производство вооружений. Также Масленников указал на то, что были приняты решения по реализации региональных планов обороны, направленных на отражение возможного нападения РФ на НАТО.

Ранее президент Чехии рассказал, как лидеры ЕС убеждали Трампа ввести санкции против России.

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