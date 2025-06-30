Президент Чехии рассказал, как лидеры ЕС убеждали Трампа ввести санкции против России

Президент Чехии Петр Павел рассказал, как на закрытом ужине во время саммита НАТО европейские лидеры убеждали главу США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Его слова приводит портал Euractiv.

Он заявил, что вместе с другими лидерами ЕС говорил с президентом США «последовательно и единодушно», пытаясь убедить его в необходимости экономического давления на Россию. При этом, по словам Павела, речь не идет об «экономическом коллапсе в России», а о том, что Москва должна осознать безальтернативность переговоров.

По оценке президента Чехии, Трамп «остался очень сдержанным», но в то же время осознал, что санкции являются эффективным инструментом. Он призвал использовать решительный подход в отношении России, как Вашингтон действовал с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Словакии призвал Запад «простить» Россию.