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Сибига отреагировал на массированный удар ВС РФ по Украине

Глава МИД Сибига призвал к новым санкциям после массированного удара ВС РФ
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к новым санкциям против Москвы после массированного удара ВС РФ по территории республики. Об этом он написал в соцсети Х.

По его мнению, действия России «доказывают актуальность новых санкций», которые якобы нужны не только Украине, но и самим Соединенным Штатам, и Европе. Как полагает Сибига, лишение России ресурсов — «проблема трансатлантической безопасности».

До этого украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что ВС России использовали 114 ракет, 1270 БПЛА и «почти 1100» корректируемых авиационных бомб (КАБ) для ударов по Украине за последнюю неделю.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Кулеба пожаловался, что «все кнуты» достались Украине, а «пряники» – России.

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