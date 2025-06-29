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На Украине заявили о способности артиллерии РФ бить по окраинам Сум

«УП»: российская артиллерия способна добивать до окраин Сум
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Станислав Красильников/РИА Новости

Благодаря успешному продвижению российских вооруженных сил артиллерия РФ получила возможность наносить удары вблизи города Сумы. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в силовых структурах.

«По предварительной информации, 22-23 июня российские войска нанесли артиллерийский удар по району села Песчаное, расположенного в непосредственной близости от Сум. Расстояние от места приземления снарядов до городской черты Сум составляет менее километра», — говорится в публикации.

Украинские журналисты предполагают, что при обстреле могла быть использована 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2А36 «Гиацинт-Б».

Накануне глава областной военной администрации Сумской области Олег Григоров заявил, что власти региона провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов. При этом он отметил, что в самих Сумах эвакуация не проводилась, хотя воздушные тревоги в городе продолжаются до 14 часов в сутки.

Ранее военный эксперт рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области.

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