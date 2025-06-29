На Украине заявили о способности артиллерии РФ бить по окраинам Сум

Благодаря успешному продвижению российских вооруженных сил артиллерия РФ получила возможность наносить удары вблизи города Сумы. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в силовых структурах.

«По предварительной информации, 22-23 июня российские войска нанесли артиллерийский удар по району села Песчаное, расположенного в непосредственной близости от Сум. Расстояние от места приземления снарядов до городской черты Сум составляет менее километра», — говорится в публикации.

Украинские журналисты предполагают, что при обстреле могла быть использована 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2А36 «Гиацинт-Б».

Накануне глава областной военной администрации Сумской области Олег Григоров заявил, что власти региона провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов. При этом он отметил, что в самих Сумах эвакуация не проводилась, хотя воздушные тревоги в городе продолжаются до 14 часов в сутки.

Ранее военный эксперт рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области.