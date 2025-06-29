Зеленский рассказал о сотне ракет, выпущенных по Украине

Вооруженные силы России использовали 114 ракет, 1270 БПЛА и «почти 1100» корректируемых авиационных бомб (КАБ) для ударов по Украине за последнюю неделю. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он в очередной раз призвал давить на Россию и обеспечить защиту Украины. Речь идет в первую очередь о системах ПВО, уточнил Зеленский.

«Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров», — написал политик.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее по Украине нанесли массированный удар 450 БПЛА и десятками ракет.