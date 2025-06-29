Дипломат Жданова: курс Европы на противостояние с РФ ведет в никуда

Курс Европы на противостояние с Россией ведет в никуда. Об этом в интервью РИА Новости заявила новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Среди наших европейских собеседников попадаются здравомыслящие представители, которые жестко критикуют наднациональные власти ЕС и осознают, что курс на многомерное противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб, прежде всего, самой Европе», — заявила она.

По словам дипломата, под видом борьбы с российской «угрозой» в ЕС выделяют «огромные средства» на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики. Помимо этого, в Европе проводят военные учения, изучая возможные варианты захвата территории России.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что на прошедшем саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп не позволил странам Европы «раскрутить русофобскую пластинку». По его словам, американский лидер понимает, что без нормальных отношений с нашей страной поддерживать и укреплять мир на планете Земля не удастся.

Ранее во Франции раскритиковали Макрона после его заявления о России.