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В Британии раскрыли планы Запада в отношении России

Политик Брар: Запад хочет разделить Россию на части и разграбить их
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Владимир Вятки/РИА Новости

Западные страны заинтересованы в разделении России на части, которые позже планируется разграбить. Таким мнением поделилась зампред Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар на YouTube-канале.

«Если внимательно посмотреть на конфликт Украины с Россией, можно увидеть, что это часть борьбы Запада за ресурсы России и за смену режима», — высказалась Брар.

Она считает, что лидеры западных государств хотят разделить РФ на маленькие страны, чтобы с ними было легче справиться. Политик отметила, что независимая и антиимпериалистическая позиция Москвы не вписывается в интересы США и НАТО.

По словам Брар, раскол РФ на несколько небольших государств облегчил бы контроль Запада над ними, а внутренние конфликты между новыми образованиями позволили бы извлекать сверхприбыли.

Политик вспомнила, что похожий сценарий наблюдался в конце XX века, когда распад СССР и Восточного блока позволил странам НАТО стабилизировать свою экономику за счет разграбления бывших социалистических территорий.

До этого директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО активно готовится к прямому столкновению с РФ. Он отметил, что на саммите НАТО в Гааге была одобрена программа перевооружения стран — членов альянса, в соответствии с которой планируется кратно нарастить военный потенциал и производство вооружений. Также Масленников указал на то, что были приняты решения по реализации региональных планов обороны, направленных на отражение возможного нападения РФ на НАТО.

Ранее Орбан оценил страхи Европы из-за возможного нападения России.

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