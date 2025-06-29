Вдова премьера Абэ заявила, что благодаря мужу смогла душевно поговорить с Путиным

В Токио вдова экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ на собрании близких людей в преддверии трехлетней годовщины со дня его кончины заявила, что благодаря супругу могла лично общаться с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ее слова приводит телеканал NHK.

«Благодаря моему мужу у меня была возможность душевно поговорить с президентом Путиным, президентом Трампом и его женой, и я глубоко осознаю, что ему доверяли многие мировые лидеры», — сказала Акиэ Абэ.

Она выразила надежду на то, что наследие ее мужа будет сохранено, а его работа на благо Японии продолжится.

Видео встречи Путина с Акиэ Абэ 29 мая возглавило рейтинги просмотров в онлайн-версиях японских СМИ Asahi Shimbun и Yomiuri Shimbun. Кадры, на которых президент России вручает гостье роскошный букет, оставались самым просматриваемым материалом почти сутки спустя. На встрече в Кремле российский лидер подчеркнул вклад премьера Синдзо Абэ в отношения двух стран и предоставил Акиэ президентский лимузин для поездки в Большой театр.

Ранее был раскрыт скрытый смысл жеста Путина, предоставившего Aurus вдове Абэ.