Видео встречи Путина с вдовой премьера Абэ стало хитом японских СМИ. Токио не согласовывал ее визит

Видео встречи Владимира Путина с Акиэ Абэ возглавила рейтинги просмотров в онлайн-версиях Asahi Shimbun и Yomiuri Shimbun. Кадры, где президент России вручает гостье роскошный букет, остаются самым просматриваемым материалом почти сутки спустя. На встрече в Кремле 29 мая Путин подчеркнул вклад премьера Синдзэ Абэ в отношения двух стран и предоставил Акиэ президентский лимузин для поездки в Большой театр.

Видео встречи президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, является самым просматриваемым материалом в электронных версиях японских газет Asahi Shimbun и Yomiuri Shimbun. Кадры, на которых Путин дарит Абэ большой букет цветов, и сопровождающие их статьи находится в топах самых читаемых материалов газет, несмотря на то, что с момента встречи прошли уже почти сутки.

Владимир Путин принял Акиэ Абэ в Кремле 29 мая. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.

«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения», — сказал Путин.

В свою очередь Акиэ Абэ вспомнила о визите Путина в родной город ее мужа, префектуру Ямагути, в декабре 2016 года.

«Тот факт, что Синдзо принял вас у себя, свидетельствует о его особенно искреннем отношении к вашей стране», — приводит ее слова Asahi Shimbun.

Супруга бывшего премьера отметила, что Россия является важным соседом для Японии, а культурные контакты между двумя странами важны «даже в этот сложный период».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин предложил Акиэ Абэ посмотреть балет «Конек-горбунок» в Большом театре, и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.

Без поддержки правительства

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ по поводу ее визита в Россию.

«Мы в курсе, что администрация президента России сообщила, что 29 мая Акиэ Акбэ, супруга бывшего премьер-министра Абэ, встретилась в Москве с президентом России Путиным. Как правительство, мы не проводили обмен мнениями с Акиэ Абэ, и в любом случае мы не можем комментировать этот вопрос», — заявил он.

Издание Mainichi сообщает, что ряд оппозиционных депутатов потребовали у правительства и правящей партии разъяснений, кто организовал и оплатил перелет Акиэ Абэ в Россию. При этом газета отмечает, что у них нет планов вызывать Акиэ на слушания по этому вопросу.

В свою очередь газета Kyodo News отмечает, что нынешний кабмин хочет устраниться от этого события, чтобы не придавать событию излишней политической окраски.

Asahi Shimbun пишет, что «необычайно благосклонное отношение можно рассматривать как шаг Путина, направленный на улучшение отношений с Японией».

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Синдзо Абэ дважды занимал пост премьер-министра: сначала в 2006–2007 годах, а затем с декабря 2012-го по сентябрь 2020-го, что является самым продолжительным сроком нахождения политика у власти в современной истории Японии.

Одним из главных политических проектов Абэ стало намерение окончательно решить вопрос подписания мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны. Для этого он неоднократно лично встречался с Владимиром Путиным. Синдзо Абэ встречался с президентом РФ более 25 раз — больше чем любой другой зарубежный лидер или глава государства.

Абэ ушел с поста премьера в 2020 году. Он называл отсутствие финального соглашения с Россией одним из главных разочарований своей политической карьеры.

Синдзо Абэ погиб в 2022 году, когда был смертельно ранен злоумышленником в ходе выступления на митинге в префектуре Нара.