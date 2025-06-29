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СМИ заявили о желании Сирии вернуться к соглашениям с Израилем

Asharq Al-Awsat: Сирия хочет вернуться к соглашению от 1974 года с Израилем
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Shutterstock

Сирия на непрямых переговорах с Израилем хочет вернуться к соглашению о разъединении сил от 1974 года и добиться прекращения атак на ее территорию. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на близкие к сирийским властям источники.

В публикации отмечается, что, вероятно, будет достигнуто новое соглашение о безопасности, что проложит путь всеобъемлющему мирному соглашению в будущем.

По словам источника, возможность достижения соглашений о мире с Израилем в текущий момент исключена.

Собеседник издания добавил, что ситуация в регионе меняется очень быстро, Дамаск рассчитывает на роль арабских государств в достижении соглашения, которое сохранит суверенитет Сирии.

До этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что сирийские власти работают над тем, чтобы остановить постоянные удары армии Израиля по юго-западным районам страны.

В частности, представители властей провели встречу со старейшинами общины горцев-друзов, которые проживают в провинции Эль-Кунейтра и на оккупированных Голанских высотах.

Ранее в МИД России рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии.

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