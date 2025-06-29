СМИ заявили о желании Сирии вернуться к соглашениям с Израилем

Сирия на непрямых переговорах с Израилем хочет вернуться к соглашению о разъединении сил от 1974 года и добиться прекращения атак на ее территорию. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на близкие к сирийским властям источники.
В публикации отмечается, что, вероятно, будет достигнуто новое соглашение о безопасности, что проложит путь всеобъемлющему мирному соглашению в будущем.
По словам источника, возможность достижения соглашений о мире с Израилем в текущий момент исключена.
Собеседник издания добавил, что ситуация в регионе меняется очень быстро, Дамаск рассчитывает на роль арабских государств в достижении соглашения, которое сохранит суверенитет Сирии.
До этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что сирийские власти работают над тем, чтобы остановить постоянные удары армии Израиля по юго-западным районам страны.
В частности, представители властей провели встречу со старейшинами общины горцев-друзов, которые проживают в провинции Эль-Кунейтра и на оккупированных Голанских высотах.
Ранее в МИД России рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии.