В МИД России рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии

Рябков: РФ рассчитывает, что ее интересы в отношении баз в Сирии будут защищены

Россия рассчитывает, что ее национальные интересы относительно баз в Сирии и решения гуманитарных проблем будут защищены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, Россия находится в контакте с новыми властями Сирии, диалог относительно российских баз продолжается.

РФ рассчитывает на то, что ее национальные интересы применительно и к базированию, и к решению обозначенных гуманитарных проблем будут защищены, подчеркнул дипломат.

16 мая управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии сообщило о подписании меморандума на $800 млн с дубайской DP World для развития порта Тартус после выхода из соглашения с Россией.

Сделка стала продолжением январского решения нового сирийского правительства аннулировать соглашение 2019 года с Россией об управлении портом. При этом Дамаск не отказывается от соглашений о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжит переговоры с Дамаском по возможности сохранения военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.

Ранее в Госдуме призвали передислоцировать базы РФ в Сирии из-за постоянной угрозы.