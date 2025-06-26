В Дамаске признали ведение непрямых переговоров с Израилем

Сирийские власти работают над тем, чтобы остановить постоянные удары армии Израиля на юго-западные районы страны. Об этом в социальной сети X заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

По его словам, Дамаск добивается прекращения атак Израиля, ведя непрямые переговоры через международных посредников. В частности, представители властей провели встречу со старейшинами общины горцев-друзов, которые проживают в провинции Эль-Кунейтра и на оккупированных Голанских высотах. В ходе нее обсуждались условия жизни местного населения и ситуация с безопасностью в регионе на фоне постоянных вторжений Израиля на сирийскую территорию.

СМИ Сирии отметили, что заявление аш-Шараа стало официальным подтверждением того, что новые власти Сирии ведут непрямые переговоры с Израилем.

24 июня Сирия выразила солидарность с Катаром и другими государствами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в связи с иранским ударом по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной на территории Катара.

Ранее в МИД России рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии.