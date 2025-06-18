Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа

Глава ФРС Пауэлл: инфляция в США в ближайшие месяцы вырастет из-за пошлин Трампа

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил журналистам, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый профессиональный прогноз содержит предсказание о значительном увеличении инфляции в ближайшие месяцы», — сказал он.

Пауэлл отметил, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин.

«Часть нагрузки упадет на покупателей», — указал глава ФРС.

При этом он подчеркнул, что экономика США находится в «хорошей форме».

ФРС США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Однако регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на текущий год, а также ухудшил прогноз по росту ВВП.

До этого Пауэлл заявил, что уровень пошлин, которые были введены американской администрацией, оказался значительно выше, чем ожидалось, может произойти замедление роста экономики.

Ранее США пригрозили Китаю пошлинами до 245%.