Трамп прокомментировал остановку торговых переговоров США и Канады

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что торговые переговоры Соединенными Штатами и Канадой остановлены до тех пор, пока Оттава не согласится снизить определенные налоги.

«До тех пор, пока они не отменят определенные налоги», — объяснил Трамп остановку торговых переговоров между США и Канадой.

До этого Трамп заявил, что США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические компании.

Он назвал этот шаг властей соседнего государства, с которым «и так крайне сложно торговать», «прямым и вопиющим нападением» на США. Хозяин Белого дома обвинил Оттаву в «копировании Евросоюза», который также обсуждает возможность введения подобного налога в отношении Соединенных Штатов.

Ранее Трамп обратился к жителям Канады.