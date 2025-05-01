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Вучич заявил, что Сербия продолжит двигаться к вступлению в ЕС

Вучич: Сербия останется на пути в ЕС и после поездки в Москву на 9 мая
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил приверженность Белграда европейскому курсу, несмотря на свой визит в Москву на торжества по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе визита в США Вучич подчеркнул, что участие в московских мероприятиях было обязательством перед сербским народом, взятым им еще до выборов.

«Сербия находится на европейском пути и не сойдет с него», – заявил Вучич. Он также выразил готовность лично нести ответственность за принятые решения, заявив, что готов к любым личным санкциям.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия предупредила президента Сербии Александра Вучича о том, что его визит в Москву на День Победы осложнит процесс евроинтеграции страны.

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут лидеры 19 государств, включая Китай, Бразилию, Сербию, Словакию, Кубу и восемь бывших республик СССР.

Ранее в Госдуме поприветствовали вероятный визит Рубио в Россию на 9 мая.

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