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В СВР рассказали о контактах с американской разведкой

Директор СВР Нарышкин рассказал о контактах с американским коллегой
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о контактах с американской разведкой. Заявление приводится в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Я имел разговор со своим американским коллегой», — заявил он.

По его словам, стороны зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы.

До этого Нарышкин заявил, что США по линии разведслужб не предупреждали Россию об ударе по ядерным объектам Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российско-американское взаимодействие отдельно ведется по линии спецслужб. Еще в конце мая Песков заявлял о сотрудничестве российских и американских спецслужб по вопросам безопасности.

Ранее Песков прокомментировал возможное применение США ядерного оружия.

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