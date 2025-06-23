Нарышкин заявил, что США не предупреждали Россию об ударах по Ирану

США по линии разведслужб не предупреждали Россию об ударе по ядерным объектам Ирана. Об этом изданию Life заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Нет», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос.
До этого британская газета Financial Times сообщала, что сообщала, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов в ночь на 22 июня.
В ночь на воскресенье Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.
Ранее в Иране заявили о «развязанных руках» после атак США по ядерным объектам.