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Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность

Канцлер ФРГ Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность. Об этом он заявил по случаю Дня бундесвера, пишет Tagesschau.

В обращении он предостерег от ложного чувства гарантированной безопасности в Германии и призвал к большим усилиям для укрепления обороноспособности страны.

«Мы не должны воспринимать нашу безопасность как данность. Мы должны делать больше, чтобы гарантировать, что сможем дальше жить в свободе, мире и безопасности», — заявил Мерц.

До этого он заявлял, что среди немцев распространен страх перед войной с Россией, однако лично он не видит причин для таких опасений. Он добавил, что Германии необходим «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик подчеркнул, что страна должна активнее вооружаться, поскольку ее армия сталкивается с нехваткой людей и техники.

Ранее Лавров указал на утрату Макроном и Мерцем здравого смысла.

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