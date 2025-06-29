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Лавров указал на утрату Макроном и Мерцем здравого смысла

Глава МИД РФ Лавров: Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц окончательно утратили смысл и пытаются вернуться ко временам, когда Париж и Берлин хотели завоевать всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Министр напомнил, что недавно Макрон и Мерц написали совместную статью, где обозначили Россию как главную угрозу безопасности. В ней утверждалось, что Москва якобы «ведет империалистические войны», отметил он.

«Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», — заявил Лавров.

Он также сообщил, что страны Запада не смогут нанести стратегическое поражение России и начинают об этом догадываться. По его словам, главная цель западных стран — нанесение стратегического поражения. Для реализации своих планов они используют Украину в качестве тарана, полагает глава МИД России.

Ранее во Франции раскритиковали Макрона после его заявления о России.

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