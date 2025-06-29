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В Сербии анонсировали обращение Вучича из-за беспорядков

Вучич выступит с обращением из-за массовых беспорядков в Сербии
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам из-за беспорядков в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского лидера.

«Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11:00 (12:00 мск. — «Газета.Ru») в Палате Сербия», — говорится в сообщении администрации.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек 28 июня в 21:00 (22:00 мск). Они призвали назначить дату досрочных выборов и угрожали прибегнуть «к мерам гражданского неповиновения», если их требования проигнорируют.

28 июня на протестах в Белграде студенты и сторонники оппозиции предприняли попытки пройти через выставленный кордон жандармерии со щитами. Сообщалось, что на перекрестке улицы Князя Милоша и бульвара Краля Александра толпа начала бросать в правоохранителей бутылки, петарды и факелы.

Ранее в Сербии призвали запомнить слова протестующих в Белграде.

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