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В оппозиции Молдавии рассказали о поглощении Евросоюзом под видом упрощения торговли

Лидер «Победы» Шор заявил о поглощении Молдавии ЕС под видом упрощения торговли
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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер оппозиционного молдавского политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что под видом упрощения торговых процедур с Евросоюзом происходит поглощение республики. Его слова приводит РИА Новости.

«Под видом «упрощения» торговых процедур с ЕС мы видим очередной виток поглощения Молдовы Евросоюзом», — заявил он.

По его словам, под руководством президента Майи Санду страна поступательно лишается экономического суверенитета.

«Экономика страны уничтожается, экспорт отброшен к минимальным показателям, а импорт, наоборот, растет самыми высокими темпами», — отметил Шор.

Парламент Молдавии 27 июня проголосовал за присоединение к трем международным конвенциям, что позволит Кишиневу интегрироваться в единую таможенную систему с 37 странами Европы.

23 июня лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, то Европейский союз «непосредственно вмешивается» в избирательную кампанию в Молдавии.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.

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