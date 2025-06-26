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В России ответили на призыв православного олигарха заменить мигрантов роботами

IT-эксперт Родина исключила полную замену мигрантов роботами
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Shutterstock

Роботизация меняет профессии в России, но не заменяет труд людей, сказала «Газете.Ru» директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина, комментируя призыв «заменить мигрантов русскими роботами, раскрашенными в гжель». Она исключила полную замену мигрантов роботами.

«Грузчики и кладовщики постепенно превращаются в технических специалистов и операторов, которые обслуживают и программируют системы с использованием искусственного интеллекта и роботов. С ручной укладки кирпича и упаковки товаров человек переходит к задачам диагностики, оптимизации и контроля. Управленцы и логисты теперь не столько координируют людей, сколько управляют роботами, планируют процессы, анализируют данные и повышают эффективность хранения. За всем этим стоит инженерная и IT-поддержка, отвечающая за обслуживание, ремонт и адаптацию решений под конкретные задачи», — сказала Родина.

По ее словам, существует граница, которую робот пока не пересекает: там, где условия нестабильны (открытые стройки, сезонные работы, малый бизнес), автоматизация оказывается либо крайне дорогой, либо попросту неэффективной. Родина уточнила, что стоимость внедрения роботизированной техники там может достигать пяти-семи лет фонда оплаты труда, и без субсидий, льготного лизинга или инфраструктурной поддержки она просто не окупается. Особенно если речь идет о регионах, где цифровая и логистическая зрелость еще находятся на начальном уровне, подчеркнула эксперт.

По ее мнению, робот не заменит человека в ситуациях, требующих гибкости, эмпатии, интуиции и способности действовать в условиях неопределенности — он не возьмет на себя ответственность, не обучит новичка, не справится с форс-мажором. Сложно представить, чтобы в ближайшие десятилетия исчезли профессии специалистов по внедрению автоматизации или логистических аналитиков. По прогнозу эксперта, спрос на них будет только расти. Особенно остро понадобятся сервисные инженеры, обеспечивающие бесперебойную работу всей роботизированной инфраструктуры, уверена Родина.

«Именно поэтому сегодня мы наблюдаем не вытеснение мигрантов с рынка труда, а смещение фокуса занятости. Они останутся в экономике, но доля ручного труда будет постепенно снижаться. На смену ему придут новые задачи — более технологичные, требующие обучения, переквалификации и адаптации. Цифровое будущее — это не мир без людей, а мир, где человек становится навигатором сложных систем. Кто сможет быстрее встроиться в эту новую реальность — и создать её своими руками — тот и окажется впереди,» — заключила эксперт.

10 июня православный олигарх и основатель «Царьграда» Константин Малофеев призвал «заменить мигрантов русскими роботами, раскрашенными в гжель». Малофеев пояснил, что «такие роботы будут лучше мигрантов, потому что они никого не убивают и не насилуют». В России на каждые 10 тысяч рабочих приходится 29 роботов, тогда как в Южной Корее — 1100, в Сингапуре — 770, а в Китае — 470, добавил Малофеев.

Ранее стало известно, сколько россиян заменят роботами за 25 лет.

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