Власти России поменяют подход к привлечению мигрантов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что правительство пересматривает политику в сфере привлечения иностранной рабочей силы. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, в стране уже начали внедряться новые законодательные инициативы, направленные на обновление миграционного подхода. Работа в этом направлении будет продолжена, и власти рассчитывают на возможность диверсифицировать миграционную политику, внедрив современные механизмы привлечения работников из-за рубежа.

Голикова также добавила, что в ближайшее время соответствующие законопроекты поступят на рассмотрение в парламент. Это делается по поручению президента, и, как отметила вице-премьер, вскоре ожидается более широкое обсуждение предложенных изменений.

До этого депутаты от «Справедливой России — За правду» собрались внести в Госдуму законопроект, которым предлагается выдворять из России родственников мигрантов, совершивших преступление. Глава партии Сергей Миронов заявил агентству, что соответствующая инициатива «позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности».

Ранее в МВД назвали число мигрантов, прибывших в Россию в 2024 году.