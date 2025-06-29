В Киргизии ожидают приезда Путина на саммит ОДКБ

В Бишкеке ждут приезда президента России Владимира Путина на саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осенью 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Ожидаем участия главы российского государства в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ осенью текущего года в Киргизской Республике, а также с официальным визитом председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина) в Киргизскую Республику», — заявил он в ходе визита в Москву.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

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