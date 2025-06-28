Константинов: для мира на Украине нужна компромиссная формула

Для обеспечения мира на Украине нужна компромиссная формула для Москвы и Киева. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для мира на Украине нужна компромиссная формула, и киевский режим должен это принять», — отметил он.

По словам политика, власти Украины сейчас находятся не в том положении, чтобы «торговаться» относительно условий мира.

Константинов добавил, что Россия осторожно подходит к потенциальным соглашениям по Украине и не даст себя обмануть.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что разрешить ситуацию вокруг Украины не так легко, как это может показаться со стороны.

В подтверждение своих слов он привел заявление президента США Дональда Трампа, который изначально верил, что сможет быстро достичь мира на Украине, но потом признал трудность урегулирования конфликта.

Ранее Путин заявил о возможной встрече с Трампом.