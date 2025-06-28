На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали условие для мира на Украине

Константинов: для мира на Украине нужна компромиссная формула
close
Depositphotos

Для обеспечения мира на Украине нужна компромиссная формула для Москвы и Киева. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для мира на Украине нужна компромиссная формула, и киевский режим должен это принять», — отметил он.

По словам политика, власти Украины сейчас находятся не в том положении, чтобы «торговаться» относительно условий мира.

Константинов добавил, что Россия осторожно подходит к потенциальным соглашениям по Украине и не даст себя обмануть.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что разрешить ситуацию вокруг Украины не так легко, как это может показаться со стороны.

В подтверждение своих слов он привел заявление президента США Дональда Трампа, который изначально верил, что сможет быстро достичь мира на Украине, но потом признал трудность урегулирования конфликта.

Ранее Путин заявил о возможной встрече с Трампом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами