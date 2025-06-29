В ударах США по Ирану увидели «личные мотивы» Трампа

Президент США Дональд Трамп намерен получить Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта между Израилем и Ираном, чего у него не получилось сделать в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пишет The Hill.

По мнению эксперта, в ударах США по ядерным объектам Ирана были «личные мотивы» Трампа. По его словам, действия Трампа – это «кампания за Нобелевскую премию мира». Американский лидер хотел получить ее за урегулирование конфликта на Украине, однако этого не произошло, указал Болтон. Теперь же президент США намерен получить ее за урегулирование ситуации вокруг Израиля и Ирана, полагает он.

До этого конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана. По его словам, президент США сыграл «исключительную и историческую роль» в прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Исламской республики по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

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