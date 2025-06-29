В России оценили шансы на разрешение украинского конфликта

С приходом американского лидера Дональда Трампа затеплились надежды на разрешение украинского конфликта, но есть незаинтересованные в этом силы. Об этом РИА Новости заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Как известно, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Это начало пути», — сказала собеседница агентства.

Жданова подчеркнула, что в мире есть силы, которые кровно заинтересованы в полумерах, а то и в срыве урегулирования и мирного процесса.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для обеспечения мира на Украине нужна компромиссная формула для Москвы и Киева. По словам политика, власти Украины сейчас находятся не в том положении, чтобы «торговаться» относительно условий мира. Константинов добавил, что Россия осторожно подходит к потенциальным соглашениям по Украине и не даст себя обмануть.

Ранее Путин заявил о возможной встрече с Трампом.