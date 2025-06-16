Маск допустил банкротство США из-за госдолга

Соединенные Штаты Америки могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной в том числе с государственным долгом. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Таким образом бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей платформы. Он отметил, что сейчас 25% налоговых поступлений США идут на выплату процентов по госдолгу, который составляет $37 трлн. При этом, как отметил пользователь, доходы бюджета составляют $5 трлн.

«Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего», — написал Маск.

4 июня президент Соединенных Штатов Трамп заявил, что хочет отменить предел государственного долга для предотвращения «катастрофы в экономике». По словам американского лидера, нынешние показатели «слишком разрушительны» и могут привести к «ужасным последствиям».

Ранее глава минфина США предупредил о приближении дефолта.