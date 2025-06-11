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Глава минфина США предупредил о приближении дефолта

Глава минфина США Бессент заявил, что дефолт по госдолгу может наступить летом
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Elizabeth Frantz/Reuters

Дефолт по американскому государственному долгу может наступить к концу лета 2025 года. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает ТАСС.

«В середине или конце лета», — заявил Бессент, комментируя вероятность дефолта из-за нехватки денег для оплаты счетов по задолженности, которая превышает $36,9 трлн.

По словам Бессента, это произойдет в том случае, если американский Конгресс откажется повысить потолок государственного долга — причем в тот момент, когда может произойти дефолт, конгрессмены будут находиться на каникулах.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил отменить предел государственного долга для предотвращения «катастрофы в экономике».

Бюджетное управление Конгресса Соединенных Штатов утверждает, что американское правительство может столкнуться с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок госдолга не будет повышен. По мнению управления, в 2034 году американский госдолг может превысить $50 трлн.

Ранее в конгрессе США посчитали госдолг страны на 2035 год.

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