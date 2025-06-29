«Вечерне новости»: Вучич обратился к протестующим в Белграде с призывом к миру

Президент Сербии Александр Вучич вышел к гражданам во время протестов в Белграде и призвал протестующих к миру. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

По ее информации, Вучич появился на публике в Пионерском парке, прилегающем к администрации главы государства. Сербский лидер обратился к участникам акции протеста с призывом к миру. Также президент республики заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности.

«Хотя и говорили, что он убежит и бросит народ в беде, он именно с народом, с теми, кто среди нас лучший», — написала газета.

Газета также пишет, что протестующие продолжают предпринимать попытки напасть на сотрудников правоохранительных органов, бросают в них бутылки, а также нападают с палками.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 (22:00). Они призвали назначить дату досрочных выборов и угрожали прибегнуть «к мерам гражданского неповиновения», если их требования проигнорируют.

28 июня на протестах в Белграде студенты и сторонники оппозиции предприняли попытки пройти через выставленный кордон жандармерии со щитами. Сообщалось, что на перекрестке улицы Князя Милоша и бульвара Краля Александра толпа начала бросать в правоохранителей бутылки, петарды и факелы.

Ранее Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет».