Маск предупредил, чем обернется законопроект о госрасходах для американцев

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал последнюю версию законопроекта о сокращении государственных расходов перед процедурным голосованием в сенате. Он написал в соцсети Х, что документ может уничтожить миллионы рабочих мест в США.

«Самый последний текст законопроекта сената уничтожит миллионы рабочих мест в США и приведёт к огромному стратегическому ущербу нашей стране!» — написал Маск.

Маск добавил, что документ, процедурное голосование по которому запланировано в сенате, «совершенно безумен и разрушителен» и предполагает раздачу подачек отраслям «прошлого» в ущерб отраслям «будущего».

До этого предприниматель заявил, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной в том числе с государственным долгом. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей платформы. Маск отметил, что сейчас 25% налоговых поступлений США идут на выплату процентов по госдолгу, который составляет $37 трлн. При этом, как отметил пользователь, доходы бюджета составляют $5 трлн.

Ранее глава минфина США предупредил о приближении дефолта.