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Британцы выступили против закупки F-35 у США

В Британии прошла акция протеста против покупки несущих ядерные бомбы F-35 у США
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Нина Падалко/РИА Новости

Акция протеста против покупки у США самолетов F-35A, способных нести ядерные бомбы, прошла в Великобритании. Об этом сообщило движение «Кампания за ядерное разоружение» (Campaign for Nuclear Disarmament, CND).

Активисты провели акцию рядом с базой королевских ВВС Марэм в графстве Норфолк на востоке Англии. Британцы выразили недовольство решением правительство направить средства на покупку истребителей, никак не согласовав это с обществом.

«Мы должны противостоять правительству, которое урезает программы социального обеспечения ради перевооружения без каких-либо консультаций с обществом или парламентских дебатов», — говорится в сообщении.

25 июня агентство Reuters сообщило, что Великобритания намерена закупить у США больше 10 истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. По данным источника, речь идет о закупке не менее 12 военных самолетов.

24 июня стало известно о содержании стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства. В частности, в ней говорится, что Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории.

Ранее сообщалось, что в США планируют разработать беспилотную версию истребителя F-35.

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